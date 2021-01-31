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  4. Dışişleri Bakanlığı'ndan, Somali'deki bombalı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Somali'deki bombalı saldırıya kınama

31.01.2021 22:09 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Somali'deki bombalı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Mogadişu şehrinde terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelerine yer verildi:

"Somali'nin Mogadişu şehrinde bulunan Afrik Otel'e terör örgütü Eş-Şebab tarafından bugün düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz.

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Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir"


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