HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dışişleri Bakanlığı'ndan Sri Lanka açıklaması: Endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sri Lanka açıklaması: Endişe duyuyoruz

09.07.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka’da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sri Lanka açıklaması: Endişe duyuyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sri Lanka’da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede protesto gösterileri düzenleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ülke karıştı! Başbakanın istifası...O ülke karıştı! Başbakanın istifası...
Gaflarına bir yenisi daha ekledi! ABD Başkanı Biden'ın sözleri gündem olduGaflarına bir yenisi daha ekledi! ABD Başkanı Biden'ın sözleri gündem oldu
Çok acı tablo! Bayram tatilini yakınlarıyla geçirmek için yoldalardı... Korkunç kazada ölü ve yaralılar varÇok acı tablo! Bayram tatilini yakınlarıyla geçirmek için yoldalardı... Korkunç kazada ölü ve yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sri Lanka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İfşa videosundan sonra boşandılar! Eski karısına servet ödedi

İfşa videosundan sonra boşandılar! Eski karısına servet ödedi

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Şifreli konuşmalar şoke etti! "Kasanın üzerinde Kur'an var"

Şifreli konuşmalar şoke etti! "Kasanın üzerinde Kur'an var"

Motorine zam geldi! Savcı Sayan video paylaşıp isyan etti: Hesabı sorulmalı

Motorine zam geldi! Savcı Sayan video paylaşıp isyan etti: Hesabı sorulmalı

Dünya bu haberi konuşuyor! Abe suikastının nedeni belli oldu

Dünya bu haberi konuşuyor! Abe suikastının nedeni belli oldu

Metroda siyahi aileye ırkçı saldırı

Metroda siyahi aileye ırkçı saldırı

İlginizi Çekebilir

Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."

Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."

Gazını çıkartmaya utandı! Kâbusu yaşadı

Gazını çıkartmaya utandı! Kâbusu yaşadı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Kalp krizi ve felç riski! Fark ettiğinizde çok geç olabilir

Kalp krizi ve felç riski! Fark ettiğinizde çok geç olabilir

Yeni imajını siyah bikinisiyle tanıttı! Dekoltesi olay yarattı

Yeni imajını siyah bikinisiyle tanıttı! Dekoltesi olay yarattı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.