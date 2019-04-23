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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 01:49 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Astana süreci kapsamında Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin El Babın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, Astana süreci kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Suriye'de gözaltında bulunan bazı kişilerin serbest bırakıldığı belirtildi Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İranın yanı sıra Birleşmiş Milletlerin katılımıyla kurulan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan üçüncü proje çerçevesinde, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 22 Nisan 2019 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki El Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştır." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Astana süreci Suriye

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