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  4. Dışişleri Bakanlığı'ndan Trablus'taki saldırı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Trablus'taki saldırı hakkında açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 05.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı yabancı savaş uçaklarının, askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Trablus'taki saldırı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, sözde Libya Ulusal Ordusu'na ait hava unsurlarının Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sözde Libya Ulusal Ordusu’na ait hava unsurları tarafından 4 Ocak 2020 tarihinde akşam saatlerinde Trablus’un güneyinde yer alan Kara Harp Okuluna yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıda hayatlarını kaybeden Libyalı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hafter’in sözde Libya Ulusal Ordusu’nun saldırılarının durdurulması ve Libya’da ateşkes sağlanması, Hafter’e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir. Türkiye, meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle dayanışma içinde bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanlığına bağlı Saha Tıbbı ve Destek Merkezi tarafından yapılan açıklamada, cumartesi gecesi Trablus'un güneyindeki askeri okula düzenlenen hava saldırısında çoğu öğrenci 30 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Libya'nın başkenti Trablus, 10 aydır Halife Hafter milislerinin saldırısı altında yaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Libya'ya asker gönderme tezkeresinin ardından başkentte Türk ordusunun Hafter milislerinin saldırılarını durduracağına ilişkin büyük bir beklenti var.

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Hafter Dışişleri Bakanlığı

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Beklrnti siz olmaz TABİ CANIM
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