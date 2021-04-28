Dışişleri Bakanlığı'ndan Ursula von der Leyen'in açıklamasına yanıt

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Mesele AB protokolünün kendi arasındaki eşgüdümsüzlüğü ve ihmalinin bir sonucudur. Türkiye, kendisine iletilen talepleri karşılamıştır. Evrensel protokol düzenlemelerine uygun olarak, Türkiye’deki protokol düzenlemelerinde de, makam sahiplerinin cinsiyetine göre farklı bir uygulama yapılmamaktadır. Bu nedenle, kimse köklü bir diplomasi geleneğine sahip Türkiye’nin, misafirperverliğini ve heyet ağırlama tecrübesini sorgulamamalıdır.
Türkiye, AB Komisyonu Başkanlığının ilk defa bir kadın tarafından üstlenilmesinden memnuniyet duymakta, bunun kadının güçlendirilmesi ve eşit haklara sahip olmasında önemli bir adım teşkil ettiğini düşünmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ursula von der Leyen ile de karşılıklı güven ve saygıya dayanan yakın ve dostane bir ilişkisi bulunmaktadır.
AB içi siyasi kavgalarından kaynaklanan ve tüm ayrıntıları AB yetkililerince bilinen bu olayın, hala AB içindeki bazı ülkelerde siyasi tartışmalara malzeme olarak kullanılması ve özellikle cinsiyet ayrımcılığıyla ilişkilendirilmesi üzücüdür.
Önemli olan, iki önemli AB Kurumu Liderinin aday ülke Türkiye’ye birlikte ziyarette bulunması ve ziyaretin içeriği ve sonuçlarıdır. Temennimiz, AB kurumlarının kendi aralarında bir uzlaşıya vararak, bu konuda benzer sıkıntılara başka yerlerde de sebebiyet vermemeleridir."
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ben Avrupa Komisyonu Başkanı olan ilk kadınım ve Avrupa Komisyonu Başkanı'yım. İki hafta önce Türkiye'yi ziyaret ederken de buna uygun muamele görmeyi beklerdim, ama böyle olmadı. Avrupa Birliği Müktesebatı'nda bana yapılan muameleyi haklı çıkaracak hiçbir şey bulamadım. Dolayısıyla şu sonuca vardım: Bu olay, kadın olduğum için yaşandı. Eğer takım elbise giyiyor ve kravat takıyor olsaydım yaşanacak mıydı? Daha önceki görüşmelerde hiç sandalye eksikliği görmedim. Ama yine söylüyorum, bu resimlerin hiçbirinde kadın da yoktu" ifadelerini kullanmıştı.