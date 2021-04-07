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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotiş’e kınama

07.04.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis’in bir televizyon kanalına verdiği mülakatta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dile getirdiği siyasi ve diplomatik teamüllere uygun olmayan ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotiş’e kınama

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis'in, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ifadelerini kınadı.

"AHLAK DIŞI İFADELERİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis'in bir televizyon kanalına verdiği mülakatta ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında dile getirdiği siyasi ve diplomatik teamüllere uygun olmayan ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin çabaları neticesinde başlatılan Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğun sürdürülmesi için yeni adımlar atmakta olduğumuz bir dönemde Yunan yetkililerin ülkemize yönelik kışkırtıcı ve gerginliği arttırıcı eylem ve söylemleri ısrarla devam ettirmelerini ve bu amaçla Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis'i öne sürmelerini kasıtlı buluyoruz" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, Yunan siyasi liderliği iki ülke arasındaki diyalog kanallarının yeniden işlemesi için Türkiye'ye yönelik söylemlerinde sorumluluğa, sağduyuya ve samimiyete davet edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Recep Tayyip Erdoğan

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