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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Meis Adası'na askeri sevkiyat' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 22:11 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun (Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapması) amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Meis Adası'na askeri sevkiyat' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Aksoy açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri yığınak yaptıklarına dair haberler basında yer almıştır.

Meis, 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüdedir.

Basında yer alan haberler doğruysa, bu, Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir.

Adanın statüsüne yapılmaya çalışılan gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz.

Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz.

Bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan’a hiçbir faydası olmayacaktır.

Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse, kaybeden kendisi olacaktır.

Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır.

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