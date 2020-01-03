Dışişleri Bakanlığı: "Özellikle Irak’ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak’ın hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz."

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: "\u00d6zellikle Irak\u2019\u0131n \u00e7at\u0131\u015fma alan\u0131 haline getirilmesinin hem Irak\u2019\u0131n hem de b\u00f6lgemizin bar\u0131\u015f ve istikrar\u0131na zarar verece\u011fi uyar\u0131s\u0131n\u0131 kuvvetle tekrar vurguluyoruz."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERBu \u00fcnl\u00fcy\u00fc tan\u0131d\u0131n\u0131z m\u0131? Sand\u0131\u011f\u0131n\u0131z ki\u015fi de\u011fil Avrupa Konseyi Ba\u015fkan\u0131 Michel: "Irak\u2019ta \u015fiddet, provokasyon ve misilleme d\u00f6ng\u00fcs\u00fc sona ermeli"Avrupa Konseyi Ba\u015fkan\u0131 Michel: "Irak\u2019ta \u015fiddet, provokasyon ve misilleme d\u00f6ng\u00fcs\u00fc sona ermeli"