Dışişleri Bakanlığı: "Pakistan’da Karaçi’den Ravalpindi’ye gitmekte olan bir trende meydana gelen yangında çok sayıda insanın hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu elim kazada hayatını kaybedenlere
Dışişleri Bakanlığı: "Pakistan’da Karaçi’den Ravalpindi’ye gitmekte olan bir trende meydana gelen yangında çok sayıda insanın hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.
Dışişleri Bakanlığı: "Pakistan’da Karaçi’den Ravalpindi’ye gitmekte olan bir trende meydana gelen yangında çok sayıda insanın hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu elim kazada hayatını kaybedenlere