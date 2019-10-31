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Dışişleri Bakanlığı: "Pakistan’da Karaçi’den Ravalpindi’ye gitmekte olan bir trende meydana gelen yangında çok sayıda insanın hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu elim kazada hayatını kaybedenlere

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "Pakistan’da Karaçi’den Ravalpindi’ye gitmekte olan bir trende meydana gelen yangında çok sayıda insanın hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı: "Pakistan’da Karaçi’den Ravalpindi’ye gitmekte olan bir trende meydana gelen yangında çok sayıda insanın hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu elim kazada hayatını kaybedenlere

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