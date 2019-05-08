HABER

Dışişleri Bakanlığı Pakistan’daki terör saldırısını kınadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 13:32 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Pencap Eyaleti’nin başkenti Lahor şehrinde yaşanan terör saldırısını kınadı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pakistan’ın Pencap Eyaleti’nin başkenti Lahor şehrinde bir Sufi türbesinin girişindeki polis noktasına yapılan terör saldırısı sonucu bir kısmı güvenlik görevlileri olmak üzere can kaybı yaşandığı ve birçok kişinin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Pencap Eyaleti’nin başkenti Lahor şehrinde yaşanan terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pakistan’ın Pencap Eyaleti’nin başkenti Lahor şehrinde bir Sufi türbesinin girişindeki polis noktasına yapılan terör saldırısı sonucu bir kısmı güvenlik görevlileri olmak üzere can kaybı yaşandığı ve birçok kişinin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bir dini mekanda gerçekleştirilen bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
CHP ve DSP heyetleri bir araya geldiCHP ve DSP heyetleri bir araya geldi
CHP'den DSP'ye ziyaretCHP'den DSP'ye ziyaret

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
AK Partili Mehmet Muş: Kanun teklifini TBMM'ye sunduk

AK Partili Mehmet Muş: Kanun teklifini TBMM'ye sunduk

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

Abdullah Gül'ün hatırlattığı '367 Kararı' neydi?

Abdullah Gül'ün hatırlattığı '367 Kararı' neydi?

MHP'li vekil Enginyurt: Anadolu Ajansı Başkanı derhal istifa etmeli

Enginyurt: Anadolu Ajansı Başkanı derhal istifa etmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan CHP'ye çağrı: Hukuka saygı duyun

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.