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Dışişleri Bakanlığı: Pakistan'nın FETÖ kararı memnuniyet verici

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.12.2018 13:57 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin, FETÖ'nün ilgili Pakistan mevzuatı kapsamında 'terör örgütü' ilan edilmesi ve FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devrini öngören kararının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin, FETÖ'nün ilgili Pakistan mevzuatı kapsamında 'terör örgütü' ilan edilmesi ve FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devrini öngören kararının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin bugün açıkladığı FETÖ kararı değerlendirildi. Söz konusu kararın memnuniyet ve takdir ile karşılandığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:
"Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü ortak bağlardan beslenen karşılıklı işbirliğinin tezahürü olarak değerlendirdiğimiz bu kararın, tüm ülkeler için emsal teşkil etmesi gerekmektedir. Ülkemiz bundan sonra da Pakistan ile her alanda işbirliğini artırarak devam ettirecektir."

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