Dışişleri Bakanlığı: “Saldırılarda Türk vatandaşlarının zarar görüp görmediği araştırılıyor”

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka’daki bombalı saldırılarda Türk vatandaşlarının zarar görüp görmediğinin ilgili makamlar ile eşgüdüm halinde araştırıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından Sri Lanka’da düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili yapılan açıklamada, “Sri Lanka’da bu sabah bazı kiliseleri ve otelleri hedef alan terör saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Paskalya ayininin yapıldığı bir günde kiliseleri hedef alan bu alçakça saldırı kasıtlı bir provokasyon eylemidir. Bu yönüyle Yeni Zelanda’da camide ibadet eden Müslümanlara karşı gerçekleştirilen son terör eyleminden bir farkı yoktur. Otellerin hedef alınması ise terörün ayrım gözetmeyen ve ülkenin turizmini baltalamayı hedefleyen çirkin yüzünü göstermektedir. Saldırılarda Türk vatandaşlarının zarar görüp görmediği ilgili makamlar ile eşgüdüm halinde araştırılmaktadır. Bu hain saldırılar, aşırıcılığa ve terörizme karşı ortak mücadele gereğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Söz konusu terör saldırılarını şiddetle kınıyor, dost Sri Lanka hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye terörizmle mücadelede Sri Lanka halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde davranmayı sürdürecektir” denildi.



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