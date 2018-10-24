"Dışişleri Bakanlığı Şehitleri Parkı" için çalışmalar başladı

İSTANBUL (AA) - Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri, Dışişleri Bakanlığı şehitlerinin anısına merkezi bir yere park yapılması ve dünya çapında belgesel çekilmesi çağrısında bulundu. Karataş Erkek Lisesi'nde Dışişleri Bakanlığı şehitleri hatırasına anma programı düzenlendi. Öğrencilerin organize ettiği etkinlikte şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışırken farklı ülkelerde terör saldırıları sonucunda şehit düşenlerin anısına hazırlanan video gösterildi. Okul öğrencilerinden oluşan müzik grubunun şehitler için şarkılar seslendirdiği programda, Kabataş Erkek Lisesi Uzakdoğu Asya ve Dünya Projesi ekibi şehitler anısına yapılmasını istedikleri projeleri açıkladı. Okulun 12. sınıf öğrencileri Doğa Çınar ve Ceylin Özgür Erzen tarafından yapılan çağrıda, anma etkinliğinin eski Paris Büyükelçisi İsmail Erez ile makam şoförü Talip Yener'in şehit edildiği gün olan 24 Ekim'de düzenlendiğine dikkat çekildi. Yapılan çağrıda, Dışişleri Bakanlığı şehitleri hatırasına İstanbul'da merkezi bir yerde Türkiye'nin en güzel parkları arasında yer alacak bir parkın yapılması, bu parka şehitlerin sayısı kadar ağaç dikilmesi ve park içinde çocuk oyun alanlarının yer alması, bunun yanında, parkta şehitlerin fotoğrafları, isimleri, görevleri, şehadet yerlerinin bulunduğu çerçevelerin ve neden şehit düştüklerini anlatan bir kitabenin yer aldığı bölümün bulunması istendi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı şehitleri anısına İngilizce alt yazılı dünya çapında etkileyici bir belgesel filmin çekilmesinin Türkiye ve Dünya'ya bu acı hadiselerin daha rahat anlatılmasını sağlayacağına vurgu yapılırken, belgeselin yurt dışına giden Türk vatandaşlarını, şehitlerin şehadete kavuştukları yerleri ziyaret etmelerine teşvik edeceğinin altı çizildi. Öğrenciler, Dışişleri Bakanlığı şehitlerinin mezun oldukları liseler ve üniversitelere çağrıda bulunurken, "Eğer mümkünse lütfen 18 Mart 2019 Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nden başlayarak o hafta içerisinde, sizin sıralarınızda okuyan, suyunuzdan içen, koridorlarınızda yürüyen ve mezun olan şehit öğrencilerinizle ilgili her sene bir 'anma programı' düzenlerseniz yeni nesillere şehitlerimizin hatırası daha güzel aktarılmış olacaktır. Dışişleri Bakanlığımızın da İstanbul'daki 'Dışişleri Bakanlığı Şehitlerimiz Parkı'nın açılışına öğrencileri şehit düşen liselerin müdürleri ile üniversitelerin rektör ve ilgili fakültelerinin dekanlarını davet etmesi çok anlamlı ve yerinde bir karar olacaktır." denildi.