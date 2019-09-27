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Dışişleri Bakanlığı sınavla memur alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 08:59 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı sınavla memur alacak

Dışişleri Bakanlığı, Aday Meslek Memurluğu ile Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavı açacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Dışişleri Bakanlığı, sınavla 150 Aday Meslek Memuru ve Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru alacak.

Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavının yazılı kısmı 2-3 Kasım 2019'da Ankara'da yapılacak.

Yazılı sınav, Türkçe ve yabancı dilde kompozisyon ile Türkçe ve yabancı dil çeviri bölümlerinden oluşacak. Sınavda yabancı dil olarak İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Çince, Japonca, Arapça, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce ve Yunanca dillerinden biri seçilebilecek.

Sınav başvuruları, 7 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim Perşembe günü 18.00'da sona erecek.

- Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı

Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavının yazılı kısmı 23-24 Kasım 2019'da Ankara'da yapılacak.

Yazılı sınav, Türkçe ve yabancı dilde kompozisyon ile Türkçe ve yabancı dil çeviri bölümlerinden oluşacak. Aday Meslek Memurluğu sınavında yabancı dil olarak İngilizce, Fransızca, Almanca, Farsça, Arapça, Rusça, Çince, Japonca dillerinden biri seçilebilecek.

Giriş sınavı başvuruları, 24 Ekim 2019 Perşembe günü başlayacak ve 7 Kasım Perşembe günü saat 18.00'da sona erecek.

Başvurular, bakanlığın "https://sinav.mfa.gov.tr/" adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

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Dışişleri Bakanlığı memur alımı

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