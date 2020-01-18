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  4. Dışişleri Bakanlığı: "Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve altı Türk vatandaşının yaralandığı terör saldırısını lanetliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı: "Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve altı Türk vatandaşının yaralandığı terör saldırısını lanetliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 16:08 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve altı Türk vatandaşının yaralandığı terör saldırısını lanetliyoruz"


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