-
-
HABER
-
Güncel
-
Dışişleri Bakanlığı: "Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve altı Türk vatandaşının yaralandığı terör saldırısını lanetliyoruz"
Dışişleri Bakanlığı: "Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve altı Türk vatandaşının yaralandığı terör saldırısını lanetliyoruz"
GÜNCEL
HABERLERİ
|
18.01.2020 16:08 |
Son Güncelleme
Dışişleri Bakanlığı: "Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve altı Türk vatandaşının yaralandığı terör saldırısını lanetliyoruz"
Okuyucu Yorumları 0 yorum