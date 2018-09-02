HABER

Dışişleri Bakanlığı: Somali'nin istikrarını hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 19:08 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Mogadişu'da bu sabah bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen terör eylemine ilişkin yapılan açıklamada, "aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemi büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Mogadişu'da bu sabah bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen terör eylemine ilişkin yapılan açıklamada, "aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemi büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Somali'nin istikrarını hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Bu sabah Mogadişu'da bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemi büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Somali'nin istikrarını hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz."

ANKARA (DHA)

PARTNERFilm sahnesi değil gerçek! Dehşet anları...Film sahnesi değil gerçek! Dehşet anları...
İnegöl Tarım Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtıİnegöl Tarım Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı
Gaziantep'teki trafik kazasıGaziantep'teki trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.