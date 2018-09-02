HABER

Dışişleri Bakanlığı: Somali'nin istikrarını hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz 

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2018 19:08 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından, Mogadişu'da bu sabah bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen terör eylemine ilişkin yapılan açıklamada, "aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemi büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

ANKARA (DHA) -DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından, Mogadişu'da bu sabah bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen terör eylemine ilişkin yapılan açıklamada, "aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemi büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Somali'nin istikrarını hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Bu sabah Mogadişu'da bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemi büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Somali'nin istikrarını hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz."

PARTNERUkraynalı kadınla evlenince... İnternet sitesi kurup...Ukraynalı kadınla evlenince... İnternet sitesi kurup...
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkatErdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
HDP'li Temelli: Öcalan, avukatlarıyla 7 yıldır görüşemiyorHDP'li Temelli: Öcalan, avukatlarıyla 7 yıldır görüşemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat

Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat

İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz

İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz

AK Parti tarih verdi! 'Koltuk çantada keklik diye düşünen yanılır'

AK Parti tarih verdi! 'Koltuk çantada keklik diye düşünen yanılır'

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşması İYİ Partiyi karıştırdı

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşması İYİ Partiyi karıştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar kala uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar kala uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.