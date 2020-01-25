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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.01.2020 14:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İsrail’in Kudüs Yüksek İslam Komitesi Başkanı Şeyh İkrime Sabri’ye Mescid-i Aksa’ya giriş yasağı hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İsrail’in Kudüs Yüksek İslam Komitesi Başkanı Şeyh İkrime Sabri’ye Mescid-i Aksa’ya giriş yasağı hakkında açıklama yaptı. Aksoy, ”İsrail makamlarının, Kudüs Yüksek İslam Komitesi Başkanı Şeyh İkrime Sabri’ye Mescid-i Aksa’ya giriş yasağı getirmesi, İsrail’in yarım asırdan uzun süredir işgal altında tuttuğu Filistin’e yönelik baskı, zulüm ve yıldırma politikasının son örneğini teşkil etmektedir” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İsrail’in Kudüs Yüksek İslam Komitesi Başkanı Şeyh İkrime Sabri’ye Mescid-i Aksa’ya giriş yasağı getirmesi ile ilgili bir soruyu cevapladı.
Aksoy şunları dedi:
“İsrail makamlarının, Kudüs Yüksek İslam Komitesi Başkanı Şeyh İkrime Sabri’ye Mescid-i Aksa’ya giriş yasağı getirmesi, İsrail’in yarım asırdan uzun süredir işgal altında tuttuğu Filistin’e yönelik baskı, zulüm ve yıldırma politikasının son örneğini teşkil etmektedir.
Kutsal mekanlar ile bu mekanların himayesinden sorumlu kurumların işlerine müdahale anlamına da gelen bu keyfi kararın, Filistin’in Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi’nin son yedi ayda üç kez İsrail güçlerince gözaltına alınması örneğinde de olduğu gibi, İsrail’in Kudüs’ün hukuki statüsünü aşındırmaya yönelik girişimlerinden ayrı düşünülemeyeceği açıktır. Dikta rejimlerinde dahi görülmeyen bu tür faşizan uygulamalar İsrail yönetiminin gerçek yüzünü tüm çıplaklığıyla ortaya sermektedir. Uluslararası toplumun tüm üyelerini, İsrail’in bu sorumsuz ve pervasız tutumu karşısında Filistin halkının meşru haklarına sahip çıkmaya ve İkrime Sabri’ye yönelik yasağın kaldırılması için çaba göstermeye davet ediyoruz.”

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