HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Ayasofya' açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Ayasofya' açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 10:25 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan 'Ayasofya' tartışmalarıyla ilgili açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy ABD'nin 2019 Dini Özgürlükler Raporu için "Ayasofya ve Kariye, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkiyetindedir ve her türlü tasarruf yetkisi Türkiye'nin iç işlerini ilgilendiren bir konudur. Bu eserlere dair verilmiş ya da verilecek kararlar başka ülkelerin işi olamaz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Ayasofya' açıklaması!

Sözcü Hami Aksoy imzasıyla yayınlanan Dışişleri Bakanlığı resmi açıklaması şöyle:

"ABD Dışişleri Bakanlığının 10 Haziran 2020 tarihinde yayınladığı “2019 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu”nun ülkemize ilişkin bölümü, yine kaynağı belirsiz iddialar içeren, objektiflikten uzak bir dille kaleme alınmıştır.

Türkiye, din ve ibadet özgürlüğünün tüm vatandaşlarımız için ayrım gözetmeksizin korunması ve geliştirilmesi hedefini somut adımlarla desteklemeye devam etmektedir. Ülkemizde, farklı din ve inançlar huzur ve uyum içinde yaşamaktadır.

Ülkemiz son 20 yılda gayrimüslim vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, hoşgörü ve karşılıklı anlayış ortamının güçlendirilmesi amacıyla önemli adımlar atmıştır. Bu dönemde demokrasimizin daha da ileriye taşınması hedefinin bir parçası olarak, her bir vatandaşımızın haklardan eşit şekilde yararlanabilmesi ve ayrımcılığın her türünün önlenmesi için mevzuatta ve uygulamada büyük kazanımlar elde edildiği şüphesizdir.

Rapor’da Ayasofya ve Kariye hakkında belirtilen hususları yine son dönemde yapılan bazı açıklamalar bağlamında hayretle karşılıyoruz.

Ayasofya ve Kariye, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkiyetindedir ve her türlü tasarruf yetkisi Türkiye’nin iç işlerini ilgilendiren bir konudur. Bu eserlere dair verilmiş ya da verilecek kararlar başka ülkelerin işi olamaz.

Türkiye, topraklarındaki tüm kültürel ve dini varlıkların değerinin bilincinde olup bu eserleri layık oldukları şekilde korumaktadır.

Türkiye’nin dini özgürlüklerin korunması ve ilerletilmesi konusundaki iradesi ve atılan somut adımlar ortadayken, İslam karşıtlığı, anti-Semitizm, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının ABD’de hızla yükseldiği bir dönemde, ABD’nin bu tür raporlarla dünya kamuoyunun dikkatini, ülkesindeki sorunlardan başka yönlere çekmeye çalışması trajikomiktir.

Rapordaki tüm tutarsızlıkları ve hiçbir mesnedi olmayan maksatlı ifadeleri reddediyor, ABD'yi dini özgürlükler ve insan hakları konusunda kendi iç işlerine yoğunlaşmaya davet ediyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Dev kayadan kopan parçalar köylülerin korkulu rüyası olduDev kayadan kopan parçalar köylülerin korkulu rüyası oldu

En Çok Okunan Haberler

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Bekçilerle ilgili yeni düzenleme! Yetkileri arttırıldı

Bekçilerle ilgili yeni düzenleme! Yetkileri arttırıldı

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Acun'dan Yasin için şoke eden karar!

Acun'dan Yasin için şoke eden karar!

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bakan Koca koronavirüs sürecindeki kritik verileri açıkladı

Bakan Koca koronavirüs sürecindeki kritik verileri açıkladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Diğer Haberler
Plajlarda kuvars tozu tehlikesi!

Plajlarda kuvars tozu tehlikesi!

Mahalle ayağa kalkmıştı! Kedi ve köpek ölümlerinin nedeni belli oldu

Mahalle ayağa kalkmıştı! Ölümlerin nedeni belli oldu

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi normalleşme adımları başladı

İstanbul'daki pandemi hastanesinde normalleşme adımları başladı

Kızı kapıyı açmayınca polisi aradı, polis eve girince gerçek ortaya çıktı

Kızı kapıyı açmayınca polisi aradı, polis eve girince gerçek ortaya çıktı

Yaşam koçlarının FETÖ üyelerine 'operasyon terapisi' uyguladığı ortaya çıktı

Yeni taktikleri ortaya çıktı! Böyle motive oluyorlarmış

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı! 15 Haziran'da başlıyor

Bakanlık açıkladı! 15 Haziran'da başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.