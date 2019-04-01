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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Makamlarımız Gözlem Misyonu’nun faaliyetleri için ülke genelinde her türlü işbirliği ve kolaylığı göstermiştir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 18:05 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden (YBYK) bir heyetin yerel seçimleri izlemek üzere ülkeye davet edildiğini belirterek, "Makamlarımız Gözlem Misyonu’nun faaliyetleri için ülke genelinde her türlü işbirliği ve kolaylığı göstermiştir" dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Seçim Gözlem Misyonu’nun ülkede 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlere yönelik gözlem faaliyetleri hakkındaki soru üzerine, "Ülkemizde 31 Mart 2019 tarihinde düzenlenen yerel seçimler, serbest demokratik seçim usullerine uygun olarak yüzde 84’ten yüksek bir katılımla tamamlanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden (YBYK) bir heyetin yerel seçimleri izlemek üzere ülkeye davet edildiğini belirterek, "Makamlarımız Gözlem Misyonu’nun faaliyetleri için ülke genelinde her türlü işbirliği ve kolaylığı göstermiştir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Seçim Gözlem Misyonu’nun ülkede 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlere yönelik gözlem faaliyetleri hakkındaki soru üzerine, "Ülkemizde 31 Mart 2019 tarihinde düzenlenen yerel seçimler, serbest demokratik seçim usullerine uygun olarak yüzde 84’ten yüksek bir katılımla tamamlanmıştır. Seçimler çerçevesinde uluslararası kurumlarla yapıcı işbirliğimizin göstergesi olarak kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi’nin yerel yönetimlerinin temsil edildiği organı Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden bir heyet yerel seçimleri izlemek üzere ülkemize davet edilmiştir. Bu, YBYK’nın ülkemizdeki seçimleri izlemesi bakımından bir ilki teşkil etmiştir" dedi.
Bu çerçevede toplam 22 kişilik heyetin 10 takım halinde çeşitli illerde seçimleri gözlemlediğini vurgulayan Aksoy, "Makamlarımız Gözlem Misyonu’nun faaliyetleri için ülke genelinde her türlü işbirliği ve kolaylığı göstermiştir. Nitekim YBYK Seçim Gözlem Misyonu, gözlem yaptıkları yerlerde oy verme sürecine tam erişim sağlayabildiklerini, sandık kurullarının görevlerini yetkin bir şekilde yürüttüklerini, Yüksek Seçim Kurulu’ndan seçim sandık kurullarına kadar tüm düzeyde teknik yetkinlikten etkilendiklerini açıklamış ve seçimlerin düzgün bir şekilde gerçekleştirilmiş olduğunu duyurmuştur" ifadelerini kullandı.
Aksoy, "Öte yandan ülkemizin bütünlüğü ve güvenliği üzerindeki mutlak hakkını teyit etmekle birlikte YBYK heyetinin Gözlem Misyonu’nun görev tanımı dışında kalması gereken ve ne yazık ki gözlemcilerce doğru anlaşılmadığı görülen bazı siyasi nitelikli hususları dile getirmek suretiyle adil ve özgür seçim ortamı konusunda beyan ettiği şüphe yersizdir. Avrupa’da seçimlerde en yüksek katılım oranına sahip ülkelerin başında gelen Türkiye, demokrasisinin olgunluğuna duyduğu güven ve uluslararası insan hakları mekanizmalarıyla işbirliğine atfettiği önem çerçevesinde bundan böyle de seçim gözlem faaliyetlerine yapıcı yaklaşımını sürdürecektir" dedi.

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