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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Sondaj çalışmaları planlandığı şekilde kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 15:27 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fatih sondaj gemi personeline yönelik tutuklama kararına ilişkin haberlerle ilgili konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "GKRY’nin bu tür beyhude yöntemlerle kendi kıta sahanlığımızda yaptığımız çalışmaları durdurma çabaları hiçbir sonuç vermeyecektir.Türkiye hem kendi kıta sahanlığındaki haklarını korumak, hem de Ada’nın eşit ortağı olan Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için petrol ve doğal gaz arama/sondaj çalışmalarını, planlandığı şekilde kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, GKRY’nin Fatih Sondaj Gemisi Çalışanları ve TPAO ile İşbirliği Yapan Yabancı Şirketlerin Yöneticileri Hakkında Tutuklama Kararı Çıkardığı yolundaki haberlere İlişkin soruları yanıtladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fatih sondaj gemi personeline yönelik tutuklama kararına ilişkin haberlerle ilgili konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "GKRY’nin bu tür beyhude yöntemlerle kendi kıta sahanlığımızda yaptığımız çalışmaları durdurma çabaları hiçbir sonuç vermeyecektir.Türkiye hem kendi kıta sahanlığındaki haklarını korumak, hem de Ada’nın eşit ortağı olan Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için petrol ve doğal gaz arama/sondaj çalışmalarını, planlandığı şekilde kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, GKRY’nin Fatih Sondaj Gemisi Çalışanları ve TPAO ile İşbirliği Yapan Yabancı Şirketlerin Yöneticileri Hakkında Tutuklama Kararı Çıkardığı yolundaki haberlere İlişkin soruları yanıtladı. Aksoy açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"GKRY’nin Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkardığı yolundaki basın haberlerini yakından takip ediyoruz.Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasp ederek hareket eden GKRY’nin bu haddini aşan kararı şayet doğru ise bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır. Bu cürette bulunduğu takdirde, gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır.
GKRY’nin kendisine ait olduğunu iddia ettiği ve uluslararası hukuka uygun olarak sınırlandırılmamış bir deniz alanı için, sözde ulusal bir tasarrufla, bu şekilde bir karar alması uluslararası hukukla da bağdaşmamaktadır. Bu nedenle biz de ilgili kurumlarımızla birlikte gerekli karşı hukuki süreçleri başlatacağız. GKRY’nin bu tür beyhude yöntemlerle kendi kıta sahanlığımızda yaptığımız çalışmaları durdurma çabaları hiçbir sonuç vermeyecektir. Türkiye hem kendi kıta sahanlığındaki haklarını korumak, hem de Ada’nın eşit ortağı olan Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için petrol ve doğal gaz arama/sondaj çalışmalarını, planlandığı şekilde kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."

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