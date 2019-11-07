HABER

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Yunanistan'ın Türklere yaptığı mezalimi unutmadık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 23:27 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlık sürecinde ve sonrasında, Yunanistan'ın sistematik bir şekilde bölgedeki Türk ve Müslümanları imha etmesi çok iyi bilinen bir gerçektir" - "Ülkemiz aleyhindeki faaliyetleri desteklemenin Yunanistan'a hiçbir fayda sağlamayacağını bu vesileyle tekrar hatırlatıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un Ermenistan'ı ziyareti sırasında 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına karşılık, "Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlık sürecinde ve sonrasında, Yunanistan'ın sistematik bir şekilde bölgedeki Türk ve Müslümanları imha etmesi çok iyi bilinen bir gerçektir." ifadesini kullandı.

Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'un 1915 olaylarıyla ilgili açıklamalarına ilişkin bir soruya yazılı yanıt verdi.

Yunanistan'ın Türkiye'ye hasım çevrelerin yanında yer almaya ve bu çevrelerin Türkiye aleyhindeki görüş ve tutumlarına destek olmaya devam ettiğini belirten Aksoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz de Yunanistan'ın tarihte Türklere ve diğer Osmanlı vatandaşlarına yaptığı mezalimi hiçbir zaman unutmadık. Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlık sürecinde ve sonrasında, Yunanistan'ın sistematik bir şekilde bölgedeki Türk ve Müslümanları imha etmesi çok iyi bilinen bir gerçektir."

Yunanistan'ın "bugün de ülkesindeki Türk azınlığa yönelik insanlık dışı uygulamalarını, müftülerine Cuma namazı kıldıkları gerekçesiyle hapis cezası verecek kadar ileri götürebildiğine" dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"Tarihten husumet değil, barış ve kardeşlik yolunda dersler çıkarılması gereğine inanan Türkiye, bu tarihsel gerçeklerin de elbette farkındadır. Ülkemiz aleyhindeki faaliyetleri desteklemenin Yunanistan'a hiçbir fayda sağlamayacağını bu vesileyle tekrar hatırlatıyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerde iyi komşuluktan yana taraf olmanın, bölgemizde barış, istikrar ve refahın desteklenmesinin tek yolu olduğu düşüncesiyle Yunanistan'ı bundan böyle daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

Öte yandan, 1915 olayları konusunda Türkiye'nin tutumu, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde, 23 Nisan 2014 tarihinde yaptığı açıklamada net olarak ortaya konulmuştur. Başka bir izahata gerek görülmemektedir."

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Davutoğlu: ‘IŞİD Konusunda En Az Sorumluluk Türkiye’nin’Davutoğlu: ‘IŞİD Konusunda En Az Sorumluluk Türkiye’nin’
Akşener kazada ölen il başkanının cenaze törenine katıldıAkşener kazada ölen il başkanının cenaze törenine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1915 olayları Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos

En Çok Okunan Haberler

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Üst düzey darbe! 4’er milyon TL ödülle aranıyorlardı

Üst düzey darbe! 4’er milyon TL ödülle aranıyorlardı

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, nehrin kenarında bileklerini keserek intihar etti

Yaşlı adam, nehrin kenarında bileklerini keserek intihar etti

Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen'e silahlı saldırı girişimi

Belediye Başkanı'na tüfekli saldırı! 'Bu saldırılar bizi yıldıramaz'

ABD'den El Kaide elebaşıları hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu: 10 milyon dolar ödül verilecek

7 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Miras nedeniyle tartıştığı oğlunu başından vurarak öldürdü

Miras nedeniyle tartıştığı oğlunu başından vurarak öldürdü

Pentagon Suriye'deki petrol gelirlerinin YPG/PKK'ya gittiğini itiraf etti

ABD'den Türkiye'yi kızdıracak itiraf! Skandal

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.