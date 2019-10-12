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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan ABD’nin yaptırım açıklamasına cevap

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2019 00:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Hazine Bakanlığının Türkiye’ye yönelik yaptırımlar uygulanabileceğine dair açıklamasına, “Türkiye terör örgütleriyle mücadele etmektedir ve bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Hazine Bakanlığının Türkiye’ye yönelik yaptırımlar uygulanabileceğine dair açıklamasına, “Türkiye terör örgütleriyle mücadele etmektedir ve bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Buna karşı atılacak her adıma karşı tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır.” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ABD Hazine Bakanlığının Türkiye’ye yönelik yaptırımlar uygulanabileceğine dair açıklaması hakkındaki soruya, “Barış Pınarı Harekatı’yla bağlantılı olarak ABD Hazine Bakanlığı ülkemize yönelik yaptırım hazırlığı içinde olduğuna dair bugün bir açıklama yapmıştır. Barış Pınarı Harekatı başladığında ABD Yönetimine her seviyede bilgi aktarılmıştır. Bakanlığımız tarafından bugün yapılan basın açıklamasında da harekatın hedef ve kapsamı tüm açıklığıyla uluslararası kamuoyuyla paylaşılmıştır. Türkiye milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele etmektedir ve bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Buna karşı atılacak her adıma karşı tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır” ifadelerine yer verdi.

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