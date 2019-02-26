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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Avrupa’daki eylemlere ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 20:37 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Avrupa’da bazı çevrelerin ve basının PKK eylemlerini hala, sözde ‘Kürt aktivistlerin’ gerçekleştirdiği eylemler olarak nitelemesi esef vericidir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Avrupa’da bazı çevrelerin ve basının PKK eylemlerini hala, sözde ‘Kürt aktivistlerin’ gerçekleştirdiği eylemler olarak nitelemesi esef vericidir. Bu durum çifte standartların ulaştığı noktayı açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Konseyi binası önündeki eylemlere ilişkin bir soruya cevap verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, “Terör örgütü PKK unsurlarının Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde PKK elebaşı Öcalan’ın fotoğraflarını da kullanarak düzenlediği gösteriler hakkında Avrupalı muhataplarımıza gerekli uyarılarda bulunmuş ve gösterilerin şiddet potansiyeline dikkat çekmiştik. Son olarak PKK yanlılarının Strazburg’da Avrupa Konseyi Agora binası önünde 25 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirdikleri şiddet içeren eylem, PKK’nın gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir” diye konuştu.

Aksoy, şöyle devam etti: “Terörizm propagandası niteliğindeki bu tür eylemlere izin verilmesini kınıyoruz. Avrupa’da bazı çevrelerin ve basının PKK eylemlerini hala, sözde ‘Kürt aktivistlerin’ gerçekleştirdiği eylemler olarak nitelemesi ise esef vericidir. Bu durum çifte standartların ulaştığı noktayı açıkça ortaya koymaktadır.”

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