Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na tepki:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun uluslararası bir kuruluşa dönüştürülmesine yönelik Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan ve Türkiye ile Kıbrıs Türklerinin davet edilmediği toplantının gerçek amacının iş birliği olmadığını vurgulayarak, forumun "gerçeklikten uzak bir oluşum" olduğunu belirtti.

Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtında, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na üye ülkelerin bir kuruluş tüzüğü imzalayarak forumu uluslararası bir örgüte dönüştürmek amacıyla bugün Kahire'de toplandığını belirterek, "Bu forum, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin dışında bırakma hayalleri kuran bazı ülkelerin siyasi saiklerle kurdukları, gerçeklikten uzak bir oluşumdur. Bu forumun amacı gerçekten iş birliği olsaydı, kuşkusuz Türkiye ve Kıbrıs Türkleri de foruma davet edilirlerdi." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Kıbrıs Türkleri aleyhinde kurulan bu tür oluşumların bölgede barış ve iş birliğine katkı sağlamayacağını belirten Aksoy, şunları kaydetti: