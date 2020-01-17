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  4. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na tepki:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na tepki:

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 00:04 | Son Güncelleme

"Bu forum, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin dışında bırakma hayalleri kuran bazı ülkelerin siyasi saiklerle kurdukları, gerçeklikten uzak bir oluşumdur" - "Bu girişim, diyalog ve iş birliği çağrılarımızı yanıtsız bırakan ülkelerin hala boş hayaller peşinden koştuklarının yeni bir kanıtını teşkil etmektedir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun uluslararası bir kuruluşa dönüştürülmesine yönelik Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan ve Türkiye ile Kıbrıs Türklerinin davet edilmediği toplantının gerçek amacının iş birliği olmadığını vurgulayarak, forumun "gerçeklikten uzak bir oluşum" olduğunu belirtti.

Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtında, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na üye ülkelerin bir kuruluş tüzüğü imzalayarak forumu uluslararası bir örgüte dönüştürmek amacıyla bugün Kahire'de toplandığını belirterek, "Bu forum, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin dışında bırakma hayalleri kuran bazı ülkelerin siyasi saiklerle kurdukları, gerçeklikten uzak bir oluşumdur. Bu forumun amacı gerçekten iş birliği olsaydı, kuşkusuz Türkiye ve Kıbrıs Türkleri de foruma davet edilirlerdi." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Kıbrıs Türkleri aleyhinde kurulan bu tür oluşumların bölgede barış ve iş birliğine katkı sağlamayacağını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de içinde Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin olmayacağı hiçbir girişim de başarılı olamayacaktır. Dolayısıyla bu girişim, diyalog ve iş birliği çağrılarımızı yanıtsız bırakan ülkelerin hala boş hayaller peşinden koştuklarının yeni bir kanıtını teşkil etmektedir. Ayrıca Türkiye'nin izlediği politikaların haklılığını da ortaya koymaktadır. Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Doğu Akdeniz Gaz Forumu

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