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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Kırgızistan’a FETÖ tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2019 18:16 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kırgızistan Başmüftülüğünün 7 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşlarının da davet edilmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.Sözcü Aksoy, Kırgızistan Başmüftülüğünün düzenlediği iftar yemeğine FETÖ mensuplarının davet edilmesine yönelik bir soru üzerine, "Kırgızistan Başmüftülüğünün 7 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşlarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kırgızistan Başmüftülüğünün 7 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşlarının da davet edilmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.
Sözcü Aksoy, Kırgızistan Başmüftülüğünün düzenlediği iftar yemeğine FETÖ mensuplarının davet edilmesine yönelik bir soru üzerine, "Kırgızistan Başmüftülüğünün 7 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşlarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez. Nitekim, aynı iftara davet edilen Bişkek Büyükelçimiz, bu durumu fark etmiş ve gereken haklı tepkiyi göstermiştir. FETÖ’nün yurt dışındaki yapılanmasıyla mücadele en temel önceliklerimizden biridir. Bu terör örgütünün teşkil ettiği güvenlik tehdidi FETÖ’nün mevcut olduğu ülkelerdeki muhataplarımıza defaatle ve ısrarla izah edilmektedir. Bu konuya dostumuz olan ülkelerin sadece resmi makamlarının değil, tüm ulusal kurumlarının gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" dedi.

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