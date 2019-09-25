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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Mısırlı mevkidaşına cevap

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2019 20:54 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün haddini aşarak 24 Eylül 2019 tarihinde yaptığı ülkemiz ile Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralarla dolu açıklamayı reddediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün haddini aşarak 24 Eylül 2019 tarihinde yaptığı ülkemiz ile Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralarla dolu açıklamayı reddediyoruz. Darbeyle iktidara gelenlerin Türkiye’de demokrasiyi eleştirmesi başlı başına trajikomiktir” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün 24 Eylül’de yaptığı açıklamaların sorulması üzerine, “Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün haddini aşarak 24 Eylül 2019 tarihinde yaptığı, ülkemiz ile Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralarla dolu açıklamayı reddediyoruz. Darbeyle iktidara gelenlerin Türkiye’de demokrasiyi eleştirmesi başlı başına trajikomiktir” dedi.
Aksoy, “Türkiye, uluslararası camianın sorumlu bir üyesi olarak Mısır’da yaygın ve sistematik biçimde süren insan hakları ihlallerinin sona ermesine ve Mısır halkının demokrasi, adalet, eşitlik, özgürlük, hesap verebilirlik ve refah gibi meşru taleplerinin karşılanmasına yönelik çağrılarda bulunmaktadır. Mısır’daki hapishanelerde vicdanlara sığmayan uygulamalar ile siyasi kararlarla yürütülen yargılama süreçleri uluslararası toplum tarafından gayet iyi bilinmektedir. Bu uygulamalar esasen çeşitli uluslararası kuruluşların eleştirilerine konu olmaktadır. Mısır’daki yönetim, iyi niyetli çağrı ve telkinlere olumlu yönde kulak vermek yerine gerçekleştirilen insan hakları ihlallerinin üstünü örtmek ve Mısır halkının temel taleplerini kaale almamak için daha önce de müteaddit kereler yaptığı şekilde saldırgan bir tutum benimsemeyi tercih etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Bu açıklama, Mısır’daki yönetimin zulüm ve istibdada dayanan karakterini yansıtmaktan öteye gitmemektedir”
Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mısır’ın terörle mücadelede öncü bir role ve tecrübeye sahip olan ülkemizi bu konuda hedef alma gayretinin söz konusu saldırgan tutumunun bir yansıması olduğu açıktır. Türkiye, FETÖ’nün yanı sıra, PKK/YPG, El Kaide, DEAŞ gibi terör gruplarıyla yıllardır mücadele etmektedir. Türkiye’nin sınır ötesi bir tehdit teşkil eden terörizmle bu mücadelesi, Suriye başta olmak üzere komşu ülkelerin toprak bütünlüğü ile bölgenin güvenlik ve huzurunun korunmasına da katkıda bulunmaktadır. Açıklamada açıkça gördüğümüz gibi darbeyle iktidara gelenlerin darbecilere destek olması da şaşırtıcı değildir. Esasen bu açıklama, Mısır’daki yönetimin zulüm ve istibdada dayanan karakterini yansıtmaktan öteye gitmemektedir.”
Aksoy, açıklamasını, “Türkiye, kardeş Mısır halkının barış ve refahı yönündeki ilkeli tutumunu sürdürecek, Mısır’da demokrasiye geri dönülmesine, hak ve özgürlüklerin tesis edilmesine ilişkin görüşlerini ifade etmeye devam edecektir” sözleri ile noktaladı.

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