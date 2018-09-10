HABER

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan, Yunanistan'nın 'Batı Trakya Türk Azınlığı' kararnamesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 15:26 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da "Batı Trakya Türk Azınlığı için şer'i yetkilerin kullanımını ihtiyari hale getiren" yasal düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi taslağı hakkında  bir soru üzerine, "Batı Trakya Türk Azınlığının seçilmiş Müftülerini tanımayan Yunanistan'ın öncelikle bu tutumunu sona erdirmesini ve yapılacak düzenlemelerde Azınlığın beklentilerini dikkate almasını bekliyoruz" dedi.  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’da "Batı Trakya Türk Azınlığı için şer’i yetkilerin kullanımını ihtiyari hale getiren" yasal düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi taslağı hakkında  bir soruya şu yanıtı verdi: "Yunanistan’da Batı Trakya Türk Azınlığı için şer’i yetkilerin kullanımını ihtiyari hale getiren, taraflar arasında bir ihtilaf olduğunda ise Medeni Hukuk’un kullanılmasını mümkün kılan 9 Ocak 2018 tarihli yasal düzenleme hakkındaki görüşlerimiz kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da "Batı Trakya Türk Azınlığı için şer'i yetkilerin kullanımını ihtiyari hale getiren" yasal düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi taslağı hakkında bir soru üzerine, "Batı Trakya Türk Azınlığının seçilmiş Müftülerini tanımayan Yunanistan'ın öncelikle bu tutumunu sona erdirmesini ve yapılacak düzenlemelerde Azınlığın beklentilerini dikkate almasını bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’da "Batı Trakya Türk Azınlığı için şer’i yetkilerin kullanımını ihtiyari hale getiren" yasal düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi taslağı hakkında bir soruya şu yanıtı verdi: "Yunanistan’da Batı Trakya Türk Azınlığı için şer’i yetkilerin kullanımını ihtiyari hale getiren, taraflar arasında bir ihtilaf olduğunda ise Medeni Hukuk’un kullanılmasını mümkün kılan 9 Ocak 2018 tarihli yasal düzenleme hakkındaki görüşlerimiz kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu defa sözkonusu yasal düzenlemenin uygulama ayrıntılarını belirleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Eğitim, Araştırma ve Din İşleri Bakanlığının internet sayfasında kamuoyunun görüşüne sunulmak üzere taslak olarak yayınlanmıştır. Danışma Kurulu başta olmak üzere azınlık kurumları, sözkonusu kararname taslağına dair Batı Trakyalı soydaşlarımızın görüşlerini ortaya koymuştur. Batı Trakyalı soydaşlarımız, kararname taslağının, Müftülük kurumunun uluslararası anlaşmalarda ortaya konan özerk yapısını ortadan kaldırmasından endişe duymaktadır. Soydaşlarımız, azınlığın dini ihtiyaçlarına hizmet etmesi gereken Müftülük kurumu ile ilgili bu düzenlemenin, azınlığın görüş ve talepleri doğrultusunda gözden geçirilmesini beklemektedir. Batı Trakya Türk Azınlığının endişeleri tarafımızca da paylaşılmaktadır. Batı Trakya Türk Azınlığının seçilmiş Müftülerini tanımayan Yunanistan’ın öncelikle bu tutumunu sona erdirmesini ve yapılacak düzenlemelerde Azınlığın beklentilerini dikkate almasını bekliyoruz."

ANKARA (DHA)

PARTNERKim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru!Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru!
Çorlu'yu ayağa kaldıran taciz iddiası! Mahalleli linç etmek istediÇorlu'yu ayağa kaldıran taciz iddiası! Mahalleli linç etmek istedi
Mersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktıMersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Ekonomik gelişmeler Kocaeli Darıca'da maratonu iptal ettirdi!

Ekonomik gelişmeler Kocaeli Darıca'da maratonu iptal ettirdi!

İçişleri Bakanlığı SMS'le uyardı

İçişleri Bakanlığı SMS'le uyardı

Çorlu'yu ayağa kaldıran taciz iddiası! Mahalleli linç etmek istedi

Çorlu'yu ayağa kaldıran taciz iddiası! Mahalleli linç etmek istedi

Mersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktı

Mersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktı

Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın Anıtkabir ziyaretinde dikkat çeken hareket

Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın Anıtkabir ziyaretinde dikkat çeken hareket

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.