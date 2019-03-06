HABER

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 00:20 | Son Güncelleme

"Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bazı Alman medya kuruluşlarında Türkiye'ye seyahat eden Almanların karşılaşabilecekleri muameleler hakkındaki asılsız haberlere ilişkin, "Sözkonusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı izahtan varestedir. Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir." dedi.

Aksoy, Alman medyasında yer alan "Türkiye'ye seyahat uyarıları" hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Aksoy, bazı Alman medya kuruluşlarında, Türkiye'ye seyahat eden Almanların karşılaşabilecekleri muamelelere ilişkin asılsız haberlere yer verildiğinin görüldüğünü belirterek, "Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı izahtan varestedir. Sayın İçişleri Bakanımızın terörle mücadele kapsamında yaptığı beyanların bu bağlamdan koparılarak çarpıtılmasının maksatlı olduğu açıktır. Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (7)Soylu: CHP, PKK'ya taşıyıcı annelik yaptı (7)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sinop'ta (2)- YenidenCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sinop'ta (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alman medyası Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Bakan Varank: CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Bakan Varank: CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da bebek bekleyen doktor çift trafik kazasında hayatını kaybetti

Bebek bekleyen çift hayatını kaybetti! Geriye annenin bebeğine yazdığı günlük kaldı

Kazadan dakikalar önce aracının içinde "drift" videosu izlemiş

Feci kazadan önce izlediği video ortaya çıktı! Hız tutkusu sonu oldu

İzmir'de İYİ Parti'den istifalar

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Hulusi Akar-James Jeffrey görüşmesi sonrası açıklama

Hulusi Akar-James Jeffrey görüşmesi sonrası açıklama

Denizli'de eğlence mekanlarında izinsiz çalışan 20 kadına gözaltı

Eğlence mekanlarına baskın! 20 kişiye gözaltı

Bakan Kurum'dan TOKİ'nin 50 bin sosyal konutuyla ilgili açıklama

Bakan Kurum'dan TOKİ'nin 50 bin sosyal konutuyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.