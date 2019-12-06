Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "2011 yılından bu yana 7 bin 700 kişi sınır edildi, 77 bin kişiye yurda giriş yasağı konuldu."

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Hami Aksoy: "2011 y\u0131l\u0131ndan bu yana 7 bin 700 ki\u015fi s\u0131n\u0131r edildi, 77 bin ki\u015fiye yurda giri\u015f yasa\u011f\u0131 konuldu."PARTNER Mucize gibi! 6.5 saat sonra hayata d\u00f6nd\u00fcAK Parti Artvin \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Alparslan'dan istifaD\u0131\u015fi\u015fleri S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Aksoy: \u201cHerhangi bir m\u00fcttefikin savunma planlar\u0131na d\u00f6n\u00fck tasarrufumuzun olmad\u0131\u011f\u0131 sonu\u00e7larda da yer al\u0131yor\u201d