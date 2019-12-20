Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD Kongresi’ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin bir kez daha ABD’li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz."

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Hami Aksoy: "ABD Kongresi\u2019ndeki ola\u011fan bir b\u00fct\u00e7e belirleme s\u00fcrecinin bir kez daha ABD\u2019li siyaset\u00e7ilerin k\u0131sa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini k\u0131n\u0131yoruz." Yer: K\u00fctahya! Trakt\u00f6r\u00fcn pullu\u011funa tak\u0131ld\u0131 T\u00fcrkiye'nin en g\u00fcvenilir siyaset\u00e7ileri kimler?Avrupa Parlamentosundan \u00c7in\u2019e \u2019kamplar\u0131 kapat\u2019 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131