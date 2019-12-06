Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Bağdadi’nin ele geçirilmesinde anahtar rol oynadık."

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Hami Aksoy: "Ba\u011fdadi\u2019nin ele ge\u00e7irilmesinde anahtar rol oynad\u0131k."PARTNER Havuzda \u00e7\u0131r\u0131l\u00e7\u0131plak! O poz olay yaratt\u0131D\u0131\u015fi\u015fleri S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Aksoy: \u201cHerhangi bir m\u00fcttefikin savunma planlar\u0131na d\u00f6n\u00fck tasarrufumuzun olmad\u0131\u011f\u0131 sonu\u00e7larda da yer al\u0131yor\u201dMerkel, Polonya\u2019da toplama kamp\u0131n\u0131 ilk kez ziyaret etti