Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır."

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Hami Aksoy: "BM G\u00fcvenlik Konseyi \u00fcyeleri Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019yla ilgili olarak bilgilendirilmek amac\u0131yla Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131za \u00e7a\u011fr\u0131lmaktad\u0131r."PARTNERU\u00e7akta b\u00fcy\u00fck rezalet! Bir anda \u00f6n\u00fcndeki ekranda belirdiErdo\u011fan: Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r (3)Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: "Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 ba\u015flad\u0131"