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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’dan ABD’ye ada tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 22:50 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Müttefikimiz ABD’ye Ada’daki iki tarafa eşit muamelenin bir BM ilkesi olduğunu hatırlatmak isteriz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’dan ABD’ye ada tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimini Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programına dahil etmesi hakkındaki soruya cevap verdi.

İki taraf arasındaki dengeyi gözetmeyen adımların Ada'da güven ortamının tesis edilmesine yardımcı olmayacağını belirten Aksoy şu ifadeleri kullandı:

“ABD, 2020 mali yılına ilişkin tahsisat yasaları uyarınca GKRY’yi Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) Programına dahil ettiğini açıklamıştır. KKTC makamlarının bu konuda ortaya koyduğu tutumu destekliyoruz. Müttefikimiz ABD’ye Ada’daki iki tarafa eşit muamelenin bir BM ilkesi olduğunu hatırlatmak isteriz. Daha önce de defaatle vurguladığımız gibi, bu ve benzeri adımlar Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamamakta, aksine Rum kesiminin uzlaşmaz tutumunun daha da güçlenmesine yol açmaktadır. İki taraf arasındaki dengeyi gözetmeyen adımların Ada'da güven ortamının tesis edilmesine, ayrıca Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın sağlanmasına da yardımcı olmayacağı açıktır.” (İHA)

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