HABER

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 10:15 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Türkiye'yi göçmenler üzerinden hedef alan açıklamalarına ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan’ın gerçekleri saptırarak yürütmeye çabaladığı algı operasyonlarının son örneği, Başbakan Miçotakis’in talihsiz ve mesnetsiz açıklamaları olmuştur." cevabını verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan resmi açıklama şöyle:

"Yunanistan’ın gerçekleri saptırarak yürütmeye çabaladığı algı operasyonlarının son örneği, Başbakan Miçotakis’in talihsiz ve mesnetsiz açıklamaları olmuştur.

850 bin düzensiz göçmenin Avrupa’ya geçtiği 2015 göç krizine kıyasla, ülkemizin aldığı tedbirler sayesinde bu geçişler %94 oranında azalmıştır.

Göç yolları üzerinde bulunan ülkelerin ve Yunanistan'ın, “sıfır göçmen politikası” uygulaması ve bu kişilerin haklarını hiçe sayması insani değildir. Göçten muzdarip ülkeler ve Yunanistan, öncelikle kaynak ülkelerde göçü tetikleyen nedenlerin ortadan kaldırılması için çaba göstermelidir.

Türkiye, yerinden edilmiş 4 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Küresel bir sorun olan göç yükünü ülkemizin tek başına üstlenmesinin hakkaniyetle bağdaşmadığını Yunan muhataplarımız ve uluslararası toplum anlamalıdır.

Yunanistan Başbakanı görmek ve bilmek istemese de, düzensiz göçmenler sınırda Yunan makamları tarafından geri itilmeye devam edilmektedir. Bu kişiler Avrupa’nın değerleri hiçe sayılarak insanlık dışı muameleye maruz bırakılmaktadır.

Yunanistan’a, ülkemiz aleyhine propaganda yapmak yerine, bu konuda Türkiye ile işbirliği yoluna gitmesinin daha etkili sonuçlar getireceğini hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Yunan Hükümetini;

  • Yunanistan'da göçmenlerin içinde bulunduğu ve uluslararası kuruluşlar tarafından da kayda geçirilen insanlık dışı koşulları düzeltmeye,

  • Gerekli yardımı alamayan göçmenlerin, göçmen çocukların ve bebeklerin kötü koşullardan ölmesini engellemeye,

  • Bu kişilerin uluslararası hukuktan doğan hak ve özgürlüklere sahip olduklarını unutmamaya,

  • Göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı şekilde geri itilmesi uygulamasına son vermeye,

  • Göçmenlere karşı silah kullanmamaya ve insanlık dışı muamele yapmamaya,

  • Göçmenlerin inançlarına, insanlığın ve Avrupa'nın ortak değerlerine saygı göstermeye çağırıyoruz."

MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, salı günü yaptığı açıklamada “Burada olan şey çok açık: Türkiye, AB’ye baskı yapmak ve bir taviz elde etmek için göçü araç olarak kullanmaya çalışıyor. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yunanistan ile iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmak istiyorsa mültecileri ve göçmenleri araç olarak kullanamayacağını açıkça söyledim" diye konuşmuştu.


PARTNER'O kadar çok 'çirkin' dediler ki çareyi estetikte buldum''O kadar çok 'çirkin' dediler ki çareyi estetikte buldum'
(Özel) Organ bekleyen çocuklar hayallerini yazdı, iş adamları gerçekleştirdi(Özel) Organ bekleyen çocuklar hayallerini yazdı, iş adamları gerçekleştirdi
MSB: “Biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK’lı terörist teslim oldu”MSB: “Biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK’lı terörist teslim oldu”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan kiryakos miçotakis Dışişleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Araçta öldürdükleri arkadaşlarının cesediyle şehir turu attılar!

Araçta öldürdükleri arkadaşlarının cesediyle şehir turu attılar!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Bütçe Komisyonu'nda çok sert tartışma!

Bütçe Komisyonu'nda çok sert tartışma!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nu karıştıran taciz iddiası! Mahalleli öldüresiye dövdü

Beyoğlu'nu karıştıran taciz iddiası! Mahalleli öldüresiye dövdü

Son dakika! Biri gri listede 4 terörist teslim oldu

Biri gri listede 4 terörist teslim oldu

Sarai Sierra’nın ölü olarak bulunduğu surlar için restore çalışmaları başladı!

ABD'li turist ölü bulunmuştu! Yeni gelişme

Rize'de vahşet! Vaşağı öldürüp, ayağından çite astılar

Vahşet! Öldürüp ayağından astılar

'Ölüü' yazan duvarın önünde ölü bulundu

Cesedi burada bulundu

Yunan askerleri 'darp etti' iddiası! Sınırda bulundular

Yine aynı görüntü! Sınırda bulundular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.