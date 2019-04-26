Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ermeniler arşivleri açma cesareti gösterseler gerçekler tamamiyle ortaya çıkacaktır. Maalesef tüm dünyayı ve özellikle genç nesilleri yanıltmaya devam ediyorlar" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ermeniler arşivleri açma cesareti gösterseler gerçekler tamamiyle ortaya çıkacaktır.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ermeniler arşivleri açma cesareti gösterseler gerçekler tamamiyle ortaya çıkacaktır. Maalesef tüm dünyayı ve özellikle genç nesilleri yanıltmaya devam ediyorlar" dedi.