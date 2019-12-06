Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Harekatın başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK yurt dışında bine yakın gösteri ve saldırı gerçekleştirdi. Eylemlerden 104’ü şiddet içeren eylemler."

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Hami Aksoy: "Harekat\u0131n ba\u015flamas\u0131yla birlikte ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK yurt d\u0131\u015f\u0131nda bine yak\u0131n g\u00f6steri ve sald\u0131r\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Eylemlerden 104\u2019\u00fc \u015fiddet i\u00e7eren eylemler."PARTNER Mucize gibi! 6.5 saat sonra hayata d\u00f6nd\u00fcPerin\u00e7ek: \u00dcretime g\u00f6re destek modeli olu\u015fturuyoruzBakan D\u00f6nmez: \u201c4 y\u0131l gibi k\u0131sa bir s\u00fcre i\u00e7erisinde Hazar\u2019dan \u00e7\u0131kan do\u011fal gaz art\u0131k Avrupa kap\u0131s\u0131nda\u201d