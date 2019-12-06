Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Irak’taki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz. Mevcut tahribatın çözülmesi için biran önce yeni hükümetin kurulması gerekiyor."

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Hami Aksoy: "Irak\u2019taki geli\u015fmeleri endi\u015fe ile takip ediyoruz. Mevcut tahribat\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fclmesi i\u00e7in biran \u00f6nce yeni h\u00fck\u00fcmetin kurulmas\u0131 gerekiyor." 2019'un en iyileri se\u00e7ildi! Aralar\u0131nda bir T\u00fcrk de varAK Parti Artvin \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Alparslan'dan istifaD\u0131\u015fi\u015fleri S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Aksoy: \u201cHerhangi bir m\u00fcttefikin savunma planlar\u0131na d\u00f6n\u00fck tasarrufumuzun olmad\u0131\u011f\u0131 sonu\u00e7larda da yer al\u0131yor\u201d