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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Musul Başkonsolosumuz Mehmet Küçüksakallı’nın da göreve başladığını dile getirmek isterim."

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 17:05 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Musul Başkonsolosumuz Mehmet Küçüksakallı’nın da göreve başladığını dile getirmek isterim."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Musul Başkonsolosumuz Mehmet Küçüksakallı’nın da göreve başladığını dile getirmek isterim."

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