Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: (NATO Liderler toplantısı) " ‘Türkiye NATO’dan hiçbir şey kazanmadı, Liderler Toplantısı’nda kaybetti’ iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Hami Aksoy: (NATO Liderler toplant\u0131s\u0131) " \u2018T\u00fcrkiye NATO\u2019dan hi\u00e7bir \u015fey kazanmad\u0131, Liderler Toplant\u0131s\u0131\u2019nda kaybetti\u2019 iddialar\u0131 ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tm\u0131yor"PARTNER O k\u00f6y\u00fc kutup ay\u0131lar\u0131 bast\u0131!D\u0131\u015fi\u015fleri'nden fla\u015f 'Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131' a\u00e7\u0131klamas\u0131Saha bek\u00e7isini \u00f6ld\u00fcren 3 avc\u0131 yakaland\u0131 (2)
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