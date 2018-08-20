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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Saldırıyı kınıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:04 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınıyoruz" dedi.

ANKARA,(DHA)-DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Sözcü Sami Aksoy, yaptığı yazılı açıklamasında ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadıklarını söyleyerek, "Saldırganların yakalanması ve olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili makamlarımızca çalışmalar başlatılmıştır. ABD'nin Ankara'daki Büyükelçiliği ile ülkemizdeki diğer misyonlarının ve çalışanlarının güvenliği için alınan tedbirler artırılmıştır" dedi.

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