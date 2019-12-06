Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: (Türk Akım projesi açılışı) "Rusya’yla enerji işbirliğimizin önemli bir adımı da ‘Türk Akım’ açılışı 8 Ocak 2020’de yapılacak."

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Hami Aksoy: (T\u00fcrk Ak\u0131m projesi a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131) "Rusya\u2019yla enerji i\u015fbirli\u011fimizin \u00f6nemli bir ad\u0131m\u0131 da \u2018T\u00fcrk Ak\u0131m\u2019 a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 8 Ocak 2020\u2019de yap\u0131lacak."PARTNER\u015eahan G\u00f6kbakar e\u015finin deste\u011fiyle bir y\u0131lda 35 kilo verdiD\u0131\u015fi\u015fleri'nden fla\u015f 'Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131' a\u00e7\u0131klamas\u0131Saha bek\u00e7isini \u00f6ld\u00fcren 3 avc\u0131 yakaland\u0131 (2)
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