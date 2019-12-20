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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan ABD Kongresi'ne Kınama

20.12.2019 11:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı’ndan Amerika Kongresi’ne yönelik kınama açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy gazetecilerin sorusu üzerine ABD Kongresi’nde kabul edilen tahsisatlar yasa tasarılarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan ABD Kongresi'ne Kınama

Dışişleri Bakanlığı’ndan Amerika Kongresi’ne yönelik kınama açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy gazetecilerin sorusu üzerine ABD Kongresi’nde kabul edilen tahsisatlar yasa tasarılarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Aksoy sürecin siyasi emellere alet edilmesini kınadıklarını söyledi. Aksoy, “2020 yılında ABD federal kurumlarına sağlanacak bütçe tahsisatlarını ilgilendiren yasa tasarılarının, ülkemiz aleyhinde unsurlar içeren bazı yazımlarla birlikte ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nca kabulü, ABD Kongresi üyelerinin ikili ilişkilerimizi her ne yöntemle olursa olsun tahrip etme saikinin son ürünüdür.ABD Kongresi’ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD’li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz” dedi.

Aksoy bu çerçevede F-35 uçaklarının Türkiye’ye teslimatının engellenmesinin de haksız bir girişim olduğunu dile getirdi. Aksoy açıklamasında, “ABD’li Kongre üyeleri, Türk düşmanı bazı meslektaşlarının “müttefiklik” kavramının içini boşaltma gayretlerine alet olarak en başta kendi itibarlarını aşındırmakta ve güvenirliklerini yitirmektedir. F-35 uçaklarının ülkemize transferini haksız yere engelleme, ayrıca Kıbrıs Adası’ndaki çözüm çabalarını ve Doğu Akdeniz’deki işbirliği olanaklarını baltalama gayretinde olan çevreler, girişimlerinin her şeyden önce ABD’nin kendi menfaatlerine zarar verdiğini ve bölgenin barış ile istikrarına hizmet etmediğini zamanla idrak edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

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