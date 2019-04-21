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Dışişleri Bakanlığı Sri Lanka'daki terör saldırılarını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 11:56 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "(Sri Lanka'daki) Terör saldırılarını şiddetle kınıyor, dost Sri Lanka hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" - "Paskalya ayininin yapıldığı bir günde kiliseleri hedef alan bu alçakça saldırı kasıtlı bir provokasyon eylemidir" - "Saldırılarda Türk vatandaşlarının zarar görüp görmediği, ilgili makamlar ile eş güdüm halinde araştırılmaktadır" - "Bu hain saldırılar, aşırıcılığa ve terörizme karşı ortak mücadele gereğini bir kez daha ortaya koymaktadır"

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka'daki kilise ve otellere yönelik terör saldırıları şiddetle kınandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sri Lanka'da bu sabah bazı kiliseleri ve otelleri hedef alan terör saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından duyulan üzüntü ifade edildi.

"Paskalya ayininin yapıldığı bir günde kiliseleri hedef alan bu alçakça saldırı kasıtlı bir provokasyon eylemidir." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu eylemlerin bu yönüyle Yeni Zelanda'da camide ibadet eden Müslümanlara karşı gerçekleştirilen terör eyleminden farkı olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, otellerin hedef alınmasının, terörün ayrım gözetmeyen ve bu ülkenin turizmini baltalamayı hedefleyen çirkin yüzünü gösterdiğine işaret edilerek, "Saldırılarda Türk vatandaşlarının zarar görüp görmediği, ilgili makamlar ile eş güdüm halinde araştırılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu hain saldırılar, aşırıcılığa ve terörizme karşı ortak mücadele gereğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Söz konusu terör saldırılarını şiddetle kınıyor, dost Sri Lanka hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin terörizmle mücadelede Sri Lanka halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde davranmayı sürdüreceğinin altı çizildi.

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