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  4. Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi

Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi

14.04.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Soruşturma ve Tespit Ekibi’nin Suriye’de Serakib’de vuku bulan klor gazı saldırısının, rejim tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Suriye’de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla ihdas edilen, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Soruşturma ve Tespit Ekibi, 12 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı ikinci raporunda, 4 Şubat 2018 tarihinde Serakib’de vuku bulan klor gazı saldırısının, rejim tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmiş bulunmaktadır.

"SAVAŞ SUÇUDUR"

Soruşturma ve Tespit Ekibi, bir kimyasal silah saldırısında daha rejimin sorumluluğunu ortaya koymuştur. Kimyasal silah kullanımı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin ağır bir ihlali olmasının yanısıra, insanlığa karşı suç ve savaş suçudur.

Bu vesileyle, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini oluşturan sözkonusu saldırılarının sorumlularının cezasız kalmaması gerektiğine dair çağrımızı yineliyoruz. Türkiye, BM ve KSYÖ başta olmak üzere, Suriye’de hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir”


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suriye Dışişleri Bakanlığı

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