Dışişleri Bakanlığı: "Tarafları sağ duyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek tarafl adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz."
Dışişleri Bakanlığı: "Tarafları sağ duyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek tarafl adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz."
Dışişleri Bakanlığı: "Tarafları sağ duyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek tarafl adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz."
Dışişleri Bakanlığı: "Tarafları sağ duyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek tarafl adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz."