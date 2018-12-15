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Dışişleri Bakanlığı: Terörle mücadele kapsamında operasyonlara devam edilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 11:37 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçları gerektirdiği ve terör örgütleri Irak topraklarında yuvalandıkları müddetçe terörle mücadele kapsamında operasyonlara devam edilecektir" dedi.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçları gerektirdiği ve terör örgütleri Irak topraklarında yuvalandıkları müddetçe terörle mücadele kapsamında operasyonlara devam edilecektir" dedi.
Irak Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Musul'a bağlı Sincar'daki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava operasyonu ardından, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı bakanlığa davet ederek, rahatsızlığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, TSK'nın Irak topraklarındaki PKK unsurlarına karşı düzenlediği operasyonlar ve Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ın Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
PKK terör örgütünün, uzun yıllardır konuşlandığı Irak topraklarını Türkiye'ye saldırı amacıyla üs olarak kullandığını ifade eden Aksoy, "Bu saldırılar sonucunda on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. PKK terör örgütünün Irak ve Suriye topraklarındaki faaliyetleri, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir" dedi. Aksoy, Irak hükümetine, PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğinin bugüne kadar birçok kez hatırlatıldığını belirterek, şöyle dedi:
"Nitekim, Irak Anayasası'nın 7'nci maddesi, Irak Hükümetini, Irak topraklarının komşu ülkelere saldırılar için üs olarak kullanılmasını engellemekle yükümlü kılmaktadır. İyi komşuluk ilişkilerinin ve terörizmin her türlüsüne karşı, uluslararası işbirliğinin genel ilkeleri çerçevesinde Türkiye, terörle mücadelede sorumluluklarını yerine getirmektedir. Bu anlayışla Irak'a terör örgütleriyle mücadelesinde her türlü destek verilmektedir. Irak’tan da aynı anlayış ve somut işbirliği beklenmektedir. Irak makamlarının terörle mücadelede gerekeni yapmadığı durumlarda, Silahlı Kuvvetlerimiz PKK terör örgütünün Irak topraklarından ülkemize yönelen saldırılarına BM Şartı'nın 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımıza dayanarak karşılık vermektedir."
TSK tarafından 13 Aralık 2018 tarihinde Irak'ta Sincar ve Karacak Dağı’nda terörist unsurların yuvalandığı alanlara düzenlenen operasyonlarda PKK terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu kaydeden Aksoy, "Operasyonlar sırasında sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçları gerektirdiği ve terör örgütleri Irak topraklarında yuvalandıkları müddetçe terörle mücadele kapsamındaki bu operasyonlara devam edilecektir" diye konuştu.

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