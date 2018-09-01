Dışişleri Bakanlığı: Trablus'ta yaşanan çatışmalardan endişe duyuyoruz

ANKARA (DHA) Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşanan çatışmalardan endişe duyulduğunu bildirdi. Açıklamada "Libya’da tüm tarafların masum sivillere zarar veren ve BM öncülüğünde yürütülen siyasi süreci akamete uğratma riski taşıyan eylemlerden kaçınması önem taşımaktadır" denildi.
Açıklamanın tam metni şöyle:
"Libya'nın başkenti Trablus'ta 27 Ağustos günü başlayan ve tırmanarak çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açan çatışmalardan endişe duyuyoruz. Libya’da tüm tarafların masum sivillere zarar veren ve BM öncülüğünde yürütülen siyasi süreci akamete uğratma riski taşıyan eylemlerden kaçınması önem taşımaktadır. Türkiye Trablus’ta çatışmaların durdurulması; huzur ve güvenliğin yeniden tesisi yönündeki çabalara tam destek vermektedir."
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