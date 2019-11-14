HABER

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Ahıska Türkleri’ne her türlü katkıyı sağlamayı sürdürecektir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 11:35 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Ahıska Türkleri’nin bulundukları ülkelerde birlik ve benliklerini korumaları ve yeni nesillere aktarmaları için her türlü katkının sağlanmaya devam edileceğini bildirdi.Dışişleri Bakanlığı tarafından Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgüne gönderilmelerinin 75’üncü yıl dönümü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, 14 Kasım 1944 tarihinde aralarında çocukların, kadınların, yaşlıların da bulunduğu yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü’nün asırlarca yaşadıkları Gürcistan’ın Ahıska bölgesindeki ana vatanlarından Sovyetler Birliği’nin uzak bölgelerine sürgün edildikleri hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Ahıska Türkleri’nin bulundukları ülkelerde birlik ve benliklerini korumaları ve yeni nesillere aktarmaları için her türlü katkının sağlanmaya devam edileceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgüne gönderilmelerinin 75’üncü yıl dönümü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, 14 Kasım 1944 tarihinde aralarında çocukların, kadınların, yaşlıların da bulunduğu yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü’nün asırlarca yaşadıkları Gürcistan’ın Ahıska bölgesindeki ana vatanlarından Sovyetler Birliği’nin uzak bölgelerine sürgün edildikleri hatırlatıldı. Sürgünün gayri insani koşullarında birçok Ahıska Türkü’nün hayatını kaybettiği, hayatta kalanların da gönderildikleri yerlerde büyük zorluklarla yaşam mücadelesi verdikleri ifade edilen açıklamada, "Bugün dünyanın 9 farklı ülkesine yayılmış ve sayıları 500 bine ulaşan Ahıska
Türkleri, Gürcistan başta olmak üzere yaşadıkları ülkelerde Ahıska sürgününün 75. yıl dönümünü anmaktadır. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te ve Ahıska bölgesinde düzenlenen anma törenlerine Ahıskalı kardeşlerimizle birlikte Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran ve Türkiye-Gürcistan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi milletvekillerimiz de iştirak etmektedir. Türkiye, Ahıska Türkleri’nin bulundukları ülkelerde birlik ve benliklerini korumaları ve yeni nesillere aktarmaları için elinden gelen her türlü katkıyı sağlamayı sürdürecektir. Ahıska Türkleri’nin ana vatanları Ahıska’ya geri dönüş sürecinin başarılı şekilde nihayete ermesini, Ahıska Türkleri’nin bulundukları ülkelerin yanısıra ana vatanlarında da huzur ve barış içerisinde hayatlarını sürdürmelerini temenni ediyoruz. Sürgünün 75. yıl dönümünde Ahıska Türkleri’nin derin hüznünü içimizde hissediyor, sürgünde hayatını kaybeden kardeşlerimizin aziz hatırasını saygıyla yad ediyor ve Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

PARTNER Dördüncü nesil geliyor! İlk kez göreceksiniz Dördüncü nesil geliyor! İlk kez göreceksiniz
Bolivya’da Evo Morales’i darbe tehdidiyle indiren Genelkurmay Başkanı görevden alındıBolivya’da Evo Morales’i darbe tehdidiyle indiren Genelkurmay Başkanı görevden alındı
BBP Doğu Türkistan’ın yanındaBBP Doğu Türkistan’ın yanında

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Duyurdular! Dev şirket iflas etti

Duyurdular! Dev şirket iflas etti

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
CHP'li Erdal Aksünger ile TÜRKAD Başkan Yardımcısı Cem Kaya canlı yayında kapıştı! Didem Arslan Yılmaz reklama gitti

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Yangın uçağı tartışmalarıyla ilgili Pakdemir'den dikkat çeken çıkış! 'Uçakların uçmayla ilgili problemi var'

'Uçakların uçmayla ilgili problemi var'

İBB Başkanı İmamoğlu zam eleştirilerine yanıt verdi!

İmamoğlu zam eleştirilerine yanıt verdi!

CHP'li Altay'dan Erdoğan'a: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma

CHP'li Altay'dan Erdoğan'a: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma

AK Parti'de istifa

AK Parti'de bir istifa daha

CHP'den televizyon programlarına katılım ile ilgili flaş karar

CHP'den televizyon programlarıyla ilgili flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.